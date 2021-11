Britney szabadságának nemcsak rajongói, hanem pályatársai is nagyon örülnek. Megszólalt többek között Lady Gaga is, de számtalan sztár is a támogatásáról biztosította az énekesnőt. A szőke popsztár nemrég különleges módon ünnepelte meg a gyámság eltörlését, 13 év után most először ivott újra alkoholt.

A zeneipart a Free Britney mozgalom sikere tartja lázban, nem csoda, hogy mindenkinek kikérik a véleményét az ügyben. A nemrég megrendezett latinó Grammy-díjátadón a szokásos kérdések mellett az egyik újságíró kíváncsi volt arra, mi a véleménye erről az egészről Christina Aguilerának. Mielőtt válaszolhatott volna, a háta mögül előlépett egy férfi, vélhetően az énekesnő menedzsere, aki elhúzta a stáboktól Christinát.

Az énekesnő annyit még el tudott mondani, hogy örül Britney szabadságának. Spears azonban nagyon rossz néven vette azt, hogy nem állt ki mellette a világsztár, és durva üzenetet tett közzé saját közösségi oldalán: