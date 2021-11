Bár Pásztor Anna és férje különváltak, gyermekeik érdekében próbálnak továbbra is egy családként működni.

Tavaly decemberben derült ki, hogy Pásztor Anna élete egyik legnehezebb időszakát éli, ugyanis elváltak férjével.

A válás óta ugyanúgy közösen nevelik a gyerekeiket, és igyekeznek több közös programot is csinálni négyesben. Bár az életük átalakult, igyekeznek családként működni, és félretenni a múlt problémáit.

"A gyerekek apukájával igyekszünk figyelmesek és türelmesek lenni egymással, a múlt problémáit félretesszük. Közel 30 évig együtt voltunk, a két gyerekünk összeköt minket, örökre egymás életének részei maradunk. A gyerekeimnek is azt mondom: attól, hogy különváltunk, apa és anya számukra továbbra is egy család" - nyilatkozta Pásztor Anna a Best Magazinnak.

Anna fontosnak tartja, hogy gyermekei lelki egészsége megmaradjon, de nem szavakkal okítja őket, mivel úgy gondolja, hogy ők, felnőttek sem tudnak semmi biztosat.

"A legjobb, amit tehetek, az, ha úgy élek, hogy boldogságot, szabadságot és igazságot sugározzak. Ők ezt látják, és ha akarják, példaként követik" - tette hozzá az énekesnő, hozzátette, hogy ő is tanul a gyermekeitől, méghozzá higgadtságot és türelmet.