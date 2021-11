A Híosz szigetén élő egyik fafajta gyantáját már évezredek óta használják gyógyításra. Leginkább emésztési problémák megoldásában segít, helyreállítja a gyomorsav szintjét, segít a reflux leküzdésében, de a száj- és fogak fertőtlenítésére is kiváló. Régebben a gyantát rágták ebből a célból a helyiek, ma már tabletta, rágó és fogkrém formájában is elérhető.

Az Égei-tengernél van egy apró sziget, Hiosz: a hely fáinak különleges története van - egészen pontosan a fa gyantájának van különleges története.

A fa nedvének már 2500 éves hagyománya van a szigeten, Hippokratész is tanulmányozta jótékony hatásait. Főként gyomorbántalmakra használták, de utána már kozmetikai célokra is alkalmazták. Szájfertőtlenítésre, természetes rágógumiként is kiválóan működött.

Gyógyszerként nagyon jó gyomorhurutra, puffadásra, refluxra is.