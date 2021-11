Az elmúlt években állandó témaként szolgált a Járai házaspár nyitott házassága, mely heves érzelmeket váltott ki a tévénézőkből és a közvéleményből egyaránt. Most a Nőcomment! című talkshowban került terítékre a téma, és Járai Máté szívesen beszélt erről a műsorban.

Járaiék részéről a monogámiához való hozzáállás ezúttal azért is volt érdekes, mert a műsorban részt vevő színésznő, Gryllus Dorka is őszintén vallott korábbi kapcsolatáról. Most igaz, boldog házasságban él Simon Kornéllal, de korábban keményen meg kellett alkudnia volt párkapcsolatában.

"Felőlem mindenki úgy él, ahogy akar. Senkit nem ítélek el, már csak azért sem, mert én sem voltam mindig monogám. Korábban éltem én is nyitott kapcsolatban. Nem én kezdeményeztem a nyitott kapcsolatot.Volt olyan párom, aki azt mondta, hogy nagyon szeret engem, de ha ebből hosszú kapcsolatot szeretnék, akkor ne legyen hűségi fogadalom, mert akkor csak hazugságba kergetjük egymást. Ez az ő koncepciója volt, én pedig azt mondtam rá, hogy jó. Működött, ameddig működött, akkoriban nem volt ezzel bajom, de nyilván nem vagyunk már együtt, úgyhogy valahol megbicsaklott ez a sztori. Ettől függetlenül elhiszem, hogy van olyan pár, akiknél jól működik a nyitott házasság" - tett őszinte vallomást a színésznő.