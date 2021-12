A népszerű énekes felesége úgy érzi, hogy egyedül neki kell foglalkoznia a négylábúak ellátásával. A két kisebb testű kutya gondozása nem okozott neki gondot, de a rottweilerrel meggyűlt a baja.

„Bevallom, kezdetben nem szerettem volna kutyát, annak ellenére, hogy gyerekkoromban mindig volt négylábúnk. Tudom, hogy ez mekkora felelősség, ahogy abban is biztos voltam, hogy minden teendő az én nyakamba szakad majd. Így is lett, egyedül vagyok a három kutya gondozásával" – jelentette ki Tina, akinek Emilio kutyájával gyűlik meg a baja.

„Emilio gyerekkori álma volt egy rottweiler, ám azzal nem számolt, hogy Ramszesz milyen vérmérsékletű kutya. Tönkretette a bukszusaim, az összes növényünk megsínyli, hiszen pusztít mindent. Gyepünk miatta nem maradt, mert azt is tönkretette, a locsolórendszert is szétrágta. Ahogy a jakuzzit is két nappal a megérkezése után szétcsócsálta. Nem bírunk vele, a házasságunk forog kockán, ha Emilio nem tesz valamit és neveli meg végre" – mondta félig viccelődve Tina, akinek férje azonnal cselekedni kezdett.

„Tény és való, hogy sok munka hárul Tinára a kutyák miatt is. Ramszeszt én szerettem volna, a két kiskutyát pedig főleg Vivike. Így lett három kutyánk, ami nem kevés melóval jár. Ramszesz ráadásul nem könnyű eset, belátom, többet kell vele foglalkozni, tanítani, nevelni. Nagyon örülök, hogy szakemberhez fordultam, már most látom, hogy mennyit javít a helyzeten. Megpróbálom sokkal intenzívebben nevelni Ramszeszt és többet segíteni Tinának. Nekem az a legfontosabb, hogy béke legyen és a feleségem jól érezze magát, Ramszesz mellett is. Most ezen dolgozom gőzerővel!' – tette hozzá Emilio a Drága családomban.

