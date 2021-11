Hétfőn este mutatják be Angliában a The Princes and the Press című kétrészes dokumentumfilmet a BBC2-es csatornán. A brit közszolgálati adóra forgatott alkotásban a hírek szerint Vilmos és Harry egyre romló viszonyát mutatják be. A kiszivárgott részletek szerint arról is szó lesz a filmben, a fivérek hogyan küldözgethettek egymásról rágalmakat a sajtónak.

Ezeket látva nem meglepő, hogy a királyi család szerette volna még az adásba kerülés előtt megnézni a filmet. A BBC azonban megtagadta a kérést, ami nagyon elszomorította a királynőt. Azt pletykálják, hogy a királyi család több tagja is bojkottálni fogja a közszolgálati adót, ha rossz fényt vet rájuk a legújabb film.

A királyi család akkor is a reflektorfény kellős közepén áll, ha éppen nem csinálnak semmit. A nemesi sarjak azonban gondoskodnak róla, hogy mindig legyen miről írnia a sajtónak. II. Erzsébet egészségi állapota mellett pár héttel ezelőtt azzal kerültek a címlapokra, hogy Harry apasági vizsgálatot szeretne, mert zavarják a híresztelések, miszerint nem Károly az apja.