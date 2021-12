Shane Tusup és Szabó Zsófi végre vállalták, hogy együtt vannak. A szerelmesek a Best magazinnak adtak interjút, amiben azt is elmesélték, hogyan ismerkedtek meg.

Shane Tusup még júniusban A Reggeli vendége volt, ahol Peller Mariann és Szabó Zsófi kérdezték. Shannek azonnal megtetszett Zsófi, azonban a csinos műsorvezető a válása maitt még nem akart ismerkedni. Az edző azonban kitartó volt.

"Nem tudtam és nem is akartam még nyitni egy új kapcsolatra. Shane viszont nem adta fel, hogy közel kerüljön hozzám. A kitartása pedig levett a lábamról. Nagyon jól udvarolt, hihetetlen romantikus alkat. Volt, hogy a semmiből egy virágcsokor várt az ajtóm előtt. De ami a legfontosabb, hogy az a fajta támogatás, amit ő nyújt nekem az élet minden területén, egyedülálló" - nyilatkozta Zsófi.

Az első randijukon tudták, hogy dolguk van egymással: egy rövid erdei sétából órák hosszat tartó beszélgetés lett. Shane ezért szakított is akkori barátnőjével, Courtney-val, tiszta lappal akart indulni Zsófinál. Az edző most magyarul tanul, hogy Zsófi családjával és barátaival is megértsék egymást. Azt mondja, Zsófi élete szerelme, és a jövőjét is itt tervezi Magyarországon.

