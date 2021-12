Csűrös Karola férje halála után bezárkózott, szinte csak a bejárónőjével volt aktív kapcsolata: ő talált rá a holttestére is. A színésznő nagyon szerette őt, a szomszédok szerint szinte anya-lány viszony volt köztük.

"Őszintén szerették egymást, a kapcsolatukban szó sem volt anyagi érdekről, egy idő után mégis elkezdte mondogatni Karcsi (így hívták barátai, ismerősei a színésznőt), hogy mivel ez a hölgy áll hozzá a legközelebb érzelmileg, azt szeretné, ha halála után ő kapná meg a lakást örökségül" - nyilatkozta egy a neve elhallgatását kérő ismerős a Borsnak.

A lap úgy tudja, Csűrös Karola nemcsak szóban hagyta meg, hogy a halála után ki és mit örököljön, hanem írásban is a bejárónőt nevezte meg örökösül. Már most azt beszélik, a család nem elégedett a végrendelettel, ugyanakkor békés emberek, nem pénzéhesek, így lehet, hogy nem is lesz jogvita az örükség körül.