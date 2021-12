Egyre többeket foglalkoztat a fenntarthatóság, amibe a tudatos vásárlás is beletartozik. Szerencsére mi magyarok is egyre többen a megfontolt, felelős vásárlók körébe tartozunk. Arra törekszünk, hogy minőségi élelmiszereket vásároljunk, és ne halmozzunk fel felesleges dolgokat. Cikkünkben összeszedtük, miért fontos, hogy hazai termékeket válasszunk.

Ha betévedünk egy áruházba, azt látjuk, hogy különböző típusú vásárlók válogatnak az egyes termékek között. Vannak, akik teljesen átszellemülve vizsgálgatják a termékek összetételét, eredetét, származási helyét, az allergéneket és a kalóriatartalmat, de akadnak olyan vásárlók is, akik csak a lejárati dátumot nézik meg, és már dobják is a kosarukba az adott terméket. Találkozhatunk olyanokkal is, akiknek a gyorsaság és hatékonyság a legfontosabb, ők általában nem foglalkoznak azzal, hogy mi van az élelmiszerek címkéjére írva, így sem az áru származási helyét, se mást nem néznek meg, csak megveszik, amire szükségük van.

Tény, hogy magyar terméket választani tudatos döntés, a tájékozódásban pedig a termékeken elhelyezett védjegy is segítségünkre van. Azzal, hogy magyar védjeggyel ellátott termékeket dobunk a kosarunkba, racionális döntést hozunk. A védjegyek feltételrendszerei különösen szigorúak, garantálják az eredetet és a jogszabályi megfelelőséget.Cikkünkben összegyűjtöttük azokat, hogy miért érdemes magyar terméket választani.

1. Minőség és frissesség

A legtöbben megfontoltan vásárolnak, egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az élelmiszerek származására és minőségére. Ha magyar árut választasz, biztos lehetsz abban, hogy ellenőrzött, hazai előállítású terméket emelsz le a polcokról. Mindezeken felül a termékek minősége és frissessége sem elhanyagolható, hiszen betakarítástól számított 24 órát követően már akár fogyaszthatjuk is.

2. Munkahelyteremtés

A hazai termékek megvásárlásával hozzájárulsz a termelők támogatásához és a munkahelyek védelméhez, és közvetve ugyan, de a magyar gazdaság fellendítéséhez is. Sőt, ha egy vállalkozás terméke sikeres a vásárlók körében, az további növekedést jelent számára, ami újabb munkahelyek teremtéséhez járulhat hozzá.

3. Környezetvédelem

A hazai termékek választásakor az árucikkek rövidebb szállítási útvonalon jutnak el a vásárlókhoz, kevésbé szennyezve környezetünket. Csökkentsd ökológiai lábnyomodat a vásárláskor is, és kíméld meg bolygónkat a környezetterheléstől.

4. Élelmiszerhulladék-csökkentés

Az élelmiszerhulladék-csökkentés mindenki felelőssége, a pazarlás megszüntetése globális kihívást jelent. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint a világon előállított összes élelmiszer mintegy egyharmada kárba vész vagy válik hulladékká, mielőtt a termelőtől a fogyasztó asztalára jutna. Az EU-ban évente körülbelül 87,6 millió tonna élelmiszer vész kárba, illetve lesz hulladékká.

Magyarországon sem jobb a helyzet: a NÉBIH kutatása szerint egy átlagos magyar állampolgár 65 kg élelmiszert dob a szemétbe évente, ami mintegy 1,8 millió tonnának felel meg Még riasztóbb az a tény, hogy egy átlagos, négyfős magyar család évente 50 000 Ft értékben dob ki olyan élelmiszert, amit feleslegesen vásárolt meg.

A nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy az élelmiszerhulladék több mint fele a háztartásokban keletkezik. Ahhoz, hogy az élelmiszerpazarlás visszaszoruljon, változtatnunk kell a szokásainkon.

Íme, néhány tipp arra, hogyan csökkentsük az élelmiszerhulladékot:

• Tervezzük meg előre a vásárlást

Úgy lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban beszerezni dolgokat, ha megtervezzük a bevásárló körutat, és listát írunk arról, hogy pontosan mire van szükségünk. Így elkerülhetjük a felesleges élelmiszer-felhalmozódást és az impulzusvásárlást; nem utolsósorban gyorsabban is végzünk. Érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatosságra, és csak azokat a termékeket megvásárolni, amik el is fogynak.

• Vásároljunk tudatosan!

Törekedjünk arra, hogy a feldolgozott, félkész és csomagolt termékek helyett friss alapanyagokat vásároljunk. Így nemcsak egészségesebben étkezhetünk, de a csomagolástól is megkíméljük a bolygót. A tudatosságba tartozik az is, hogy a polcról levéve megnézzük a termék lejárati idejét is.

• Főzzünk annyit, amennyit biztosan megeszünk!

Nemcsak a vásárlásnál, hanem a főzésnél is lehetünk tudatosak. Próbáljunk meg csak annyit főzni, amennyi el is fogy, hogy ne a kukában landoljon az elkészített élelmiszer.

• A romlandó ételeket fagyasszuk le!

Ha többet főztünk, mint amennyi elfogyott, még mindig van lehetőségünk arra, hogy megmentsük az ételeket és ne kerüljenek szemétbe . A fagyasztáskor érdemes felcímkézni és ráírni a dobozra a lefagyasztás dátumát.

• Kidobás helyett adakozzunk!

Ha tudjuk, hogy vannak bizonyos élelmiszerek, amiket nem fogunk elfogyasztani, de emberi fogyasztásra még alkalmasak, adományozzuk el őket, hogy a szemét helyett olyan emberekhez, rászorulókhoz jusson, akik hálásak érte.

• Komposztáljunk!

A kukába dobás helyett komposztáljunk. A komposztálás szerencsére egyre népszerűbb és könnyedén megoldható. A zöldségek, gyümölcshéjak, szárak, levelek, teafilter, kávézacc és tojáshéj belekerülhet a komposztba, viszont a húsokat és a tejtermékeket a kommunális hulladékgyűjtőbe kell dobni.

5. A magyar termék mindig elérhető

A hazai termék mellett szól az is, hogy mindig elérhető. Ma már hazánkban több ezer termék és szolgáltatás viseli a magyar, a hazai, valamint a hazai feldolgozású védjegyet. Nem lehet tehát elégszer hangsúlyozni, hogy vásároljunk magyar termékeket, hiszen ezeknek a vásárlásával sokkal több jót teszünk, mint gondolnánk.

Egy szó, mint száz, ha hazai termékek mellett tesszük le a voksunkat, akkor kevésbé terheljük a környezetünket. A Lidl ezért is tartja kiemelten fontosnak, hogy támogassa a helyi termelőket, és ezzel hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez is, sőt segítségünkre van a tudatos döntés meghozatalában is, hiszen ártábláin külön védjegy jelöli a magyar, a hazai, valamint a hazai feldolgozású élelmiszereket.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.