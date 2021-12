Hatalmas megrázkódtatáson van túl Dombóvári Vanda és párja, János, akik nemrég autóbalesetet szenvedtek. Sávjukba – amelyben szabályosan közlekedtek – belehajtott egy furgon. Az ütközés elkerülése érdekében János lemanőverezte autójukat az útról, ami egy fának csapódott. A balesetet okozó sofőr segítségnyújtás helyett megpróbált elsétálni a helyszínről. Dombóvári Vanda még mindig a történtek hatása alatt van.

Egy túlélhetetlennek tűnő helyzetet éltünk túl. Minden átértékelődött most bennem. Pár napig azt hittem, hogy el is veszítettem a régi, vidám, optimista önmagam. Most már egy kicsit jobb, de még mindig a történtek hatása alatt vagyok" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Dombóvári Vanda, aki hihetetlenül hálás párjának.

„János elképesztően gyakorlott sofőr, a lélekjelenléte megmentette az életünket. Lemanőverezte az autót, hogy elkerülje az ütközést. Még így is összevissza pörgött, forgott az autónk, de még az öntudatlan zuhanásban is végig engem óvott a kezével és az életemért aggódott. Mind a tíz légzsák kinyílt. Ezek és a biztonsági öv is hozzájárultak ahhoz, hogy megúsztuk. Borzasztó és szürreális volt az egész" – idézte fel a történteket a műsorvezető, aki nagyon hálás a mögöttük haladó sofőrnek.

„Sajnos, akkor nem voltunk abban az állapotban, hogy megjegyezzük a nevét, de ezúton is köszönjük neki, hogy segített és mellettünk volt. Ő hívta a mentőket, rendőröket, nagyon hálásak vagyunk neki" - tette hozzá a műsorvezető, aki mindenkit arra int, hogy a biztonsági öv bekapcsolása nélkül ne induljon útnak.

„Soha egy métert nem teszünk meg úgy, hogy nincs mindenki bekötve. Ennek most meg is tapasztaltuk az életmentő funkcióját, hiszen így, bekötve, nem repültünk ki az autóból. Bármikor bekövetkezhet a baj, a sors játékai vagyunk. Azért is beszélek a történtekről, hogy felhívjam rá a figyelmet, mindenki körültekintően közlekedjék és kösse be a biztonsági övet!".