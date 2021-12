A TV2 Hal a tortán legújabb adásában Kovács Dórán volt a sor, hogy megcsillogtassa főzőtudományát. A vendégek elégedettek voltak a menüvel, Rippel Feri azonban nem csak Dóra főztjét, hanem a modell külsejét is elragadónak találta és ezt nem is rejtette véka alá. Már a desszert után elkezdett nyíltan flörtölni Dórával, majd a kamerák előtt hosszasan beszélt arról, mit is gondol a modellről.

Nekem Dóri nagyon tetszik, nagyon szép nő. Gyönyörű, arisztokratikus formája van az egész fejének, arcának, alakjának. Igaz, hogy én a táncos és az artista világból a kicsit vékonyabb, filigránabb, kisebb embertípusokhoz vagyok szokva, de ő egy nagyon szemrevaló teremtés"

- mondta Rippel Feri, aki felajánlotta a lánynak, hogy máskor is szívesen beugrik vacsorára.