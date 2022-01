Fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hiszen az a testünkre és lelkünkre is hatással van. Az ember sokkal könnyebben megbetegedhet, ha stresszes időszakon megy keresztül, és legyengül az immunrendszere. Nézzük, hogy ezzel kapcsolatosan milyen elméletek keringenek a nagyvilágban.

Nézzük, hogy mik azok a betegségek, amelyek hátterében lelki okok is meghúzódhatnak. Ilyen lehet az allergia, ami ami fel nem dolgozott traumákra is utalhat. Az állkapocsproblémák elnyomott agresszióra, esetleg bosszúvágyra utalhatnak, amit szintén jobb nem túl sokáig hordozni magunkban. A krónikus bőrtünetek - csalánkiütés, pikkelysömör, ekcéma, seborrhea - hátterében a biológiai faktorok mellett pszichoszomatikus, kapcsolati és érzelmileg megterhelő helyzeteknek, körülményeknek, és a negatív stresszt okozó lelki tényezőknek is jelentős szerep jut.

Milyen kapcsolat lehet a bőr és a lélek közt? A bőr és az idegrendszer magzatkorunktól kezdve ugyanabból a sejtlemezből fejlődik ki, és életünk során is megmarad az egymásra hatásuk. A legtöbb bőrbetegség pszichoszomatikus eredetű, ami azt jelenti, hogy a szervezet testi tünetekkel jelez. A szomatizációval nem mindenki reagál a negatív stresszre, ehhez egyfajta személyiség működésmód szükségeltetik, ami az emberi fejlődés során nagyon korán kialakul és pszichoszomatikus érzékenységi hajlamnak nevezzük.

A cukorbetegség fizikai tünetei lelki okokat is jelezhetnek, hiszen a betegség a szomjúság megjelenésével a szeretet utáni vágyat fejezheti ki. Az elhízás az értéktelenség állapotára utal, hiszen az, aki ebben szenved, megpróbál több lenni, más lenni annál, mint aki valójában. Amennyiben a sebgyógyulás egy lassú folyamat, akkor ez valójában a terheket, próbatételeket, veszteségeket jelenti; újabb és újabb sebek sebzik meg nemcsak a testét, de a lelkét is. Nem tartja értékesnek magát, ezért szenvednie kell.

Emésztési gondok akkor jelentkeznek, ha valamit nem tudunk megemészteni, például egy régi sérelem, vagy egy hosszú ideje tartó félelem, szorongás, harag. Az epepanaszok hátterében elkeseredettség és régóta cipelt lelki fájdalom is állhat. Fülproblémák esetén van valami, amit nem szeretnénk meghallani, és elzárkódunk előle, vagy hallani sem akarunk róla. A karfájdalom a tehetetlenség érzésével is társulhat: félelem a tetteink következményeitől. A lábfájás esetén félünk a továbblépéstől és egy olyan helyzettől, amit ideje lenne lezárni. a szemproblémák hátterében van valami, amit nem szeretnénk meglátni, ami zavar, hogy "szem előtt van". A szívet érintő egészségügyi panaszok az elfojtott érzelmekkel, szeretettel kapcsolatos problémákkal függnek össze.

Térdpanaszoknál jellemző az alázat hiánya, a túlzott merevség bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Torokfájás esetén van valami, amit nem merünk kimondani, vagy félünk attól, hogy önmagunkat adjuk egy bizonyos helyzetben. A vállfájdalom a túlzott terhek viselésére, valamint megerőltető élethelyzetre utal.