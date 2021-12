Az elszánt reformista trónörökös, Mohamed bin Szalman 2017-ben bejelentette, hogy felszámolja a szélsőségességet Szaúd-Arábiában és reformjaival modernizálja a közel-keleti országot. Ennek köszönhetően 2018-tól már nők is vezethetnek autót a királyságban, joguk van saját útlevelet szerezni, külföldre utazni és önálló életet élni egy férfi gyám engedélye nélkül. Ennek ellenére az ország továbbra is nagyon korlátozza azt, hogy a nők mit tehetnek és mit nem. Bár a nők ma már férfikísérő nélkül is elzarándokolhatnak Mekkába, ami már egy kész csoda, ezt azonban csak egy csoport tagjaként tehetik meg. Ahhoz továbbra is egy férfirokon engedélyére van szükség, hogy egy nő férjhez menjen vagy elváljon, illetve bizonyos típusú vállalkozásokat indítson.

Öltözködési szabályok

Szaúd-Arábiában szigorú elvárás, hogy egy nő konzervatívan öltözködjön. A szűk ruházat és átlátszó anyagok viselése tilos, és az erős sminket sem nézik jó szemmel. 2018-ig a nők kötelesek voltak abaját viselni, mely egy hosszú, bő ruhadarab, amihez tartozik egy fekete fejkendő is. A herceg ezen a szigorú szabályon is lazított, az abaja viselése már nem kötelező nyilvános helyeken, bár a konzervatív szaúdiak a mai napig hordják. Annyiban lazult a szokás, hogy régen a nők jellemzően minden esetben ugyanazt a fekete abaját viselték, míg manapság minden alkalomra van más színű vagy stílusú lepel.

Érintkezés idegen férfiakkal

Szaúd-Arábiában nagyon szigorúan vették, hogy a nők ne érintkezzenek idegen férfiakkal. Kíséret nélkül nem mehettek sehová, amint elhagyták otthonukat, rögtön maguk mellé kellett venniük egy férfi kísérőt, aki általában valamelyik férfirokonuk volt. Az volt az általános felfogás, hogy a nők egyedül könnyebben bűnbe esnének, ráadásul ha egy férfi megtámadta vagy megerőszakolta őket, azért is csak őket tették felelőssé. A tömegközlekedési eszközökön, strandokon, éttermekben és kávézókban is szigorú szabályok keretein belül találkozhattak a nők és férfiak, 2019 decemberéig például az éttermeknek külön bejárattal kellett rendelkezniük a számukra.

Házasság és válás

Szaúd-Arábiában nincs családjog, ennek eredményeként a házasságot és a válást nagyrészt a saría törvény szabályozza. A nőknek a házasságkötéshez a mai napig egy férfi gyám engedélyére van szükségük, és a válás is bonyolultabb folyamat lehet számukra, mint a férfiak számára. A törvényes abortuszhoz is egy férfi gyám jóváhagyása szükséges, a törvény ezt csak egészségügyi vagy terápiás okokból teszi lehetővé.

Változások a reformok fényében

A reformoknak köszönhetően az elmúlt öt évben a dolgozó nők aránya a hivatalos statisztikák szerint csaknem megduplázódott, 18 százalékról 32 százalékra. A nők manapság a rijádi King Khalid nemzetközi repülőtéren vámtisztviselőkként, bankokban ügyfélkapcsolati menedzserként és éttermekben hostessként dolgoznak. Szintén nagy előrelépés, hogy egyes kávézókban nők és férfiak már együtt kortyolgathatják a kávét. A nők részt vehetnek bizonyos sporteseményeken a stadionokban, ami néhány évvel ezelőtt még tilos volt; a legtöbb helyen már nem kell a férfiaktól külön bejáratot sem használniuk. Sokak szerint azonban mindez csak a propaganda része, hisz a lényeg nem változott. Bár az öltözék már lazább, a nők helyzete még mindig messze van az optimálistól. A gyámügyi rendszer pedig a mai napig érvényben van, ami azt jelenti, hogy a nőknek a továbbiakban is a férfiak engedélyére van szükségük a kulcsfontosságú döntések meghozatalához.