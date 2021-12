Ahogy megírtuk, A Nagy Ő egyik legesélyesebb "kérője", Annabella az utolsó pillanatban kapott kosarat Dávidtól és teljesen összetört . Azóta azonban az is kiderült, hogy Dávid és választottja, Laura szakítottak. Annabella most elmondta, mit érzett, amikor visszanézte a műsort.

"Mérhetetlenül csalódott voltam. Olyan volt ez nekem, mint egy szakítás. Az első időkben gyászoltam a kapcsolatunkat, én tényleg az utolsó pillanatig hittem benne, hogy Dáviddal ez tényleg örökké tarthat. Hittem abban, hogy tényleg ő lehet számomra a Nagy Ő. Visszanézve a műsort azonban kicsit elgondolkodtam azon, hogy valóban sikeres lett volna-e a kapcsolatunk? Nem értettem egyet a döntésével sok esetben, és őszintén el is gondolkodtam azon egy-két alkalommal, hogy tényleg ő az az ember, aki mellett biztonságban érezhetném magam. Remélem, boldogok lesznek Laurával, és akármennyire is nem én nyertem el a szívét, ennek így kellett lennie. Ha akár csak egy pici kétsége is volt velem kapcsolatban Dávidnak, akkor örülök, hogy nem engem, hanem Laurát választotta" – nyilatkozta a Borsnak Annabella.

"Nem Dávid szerelme volt az egyetlen nyereménye ennek a műsornak. Evelinnel és Rebekával azóta is jó barátok maradtunk. Élményeket, barátságot és a nézőktől hatalmas szeretetet kaptam a műsor miatt, amit nagyon jó olvasni és visszaemlékezni az ott töltött percekre. A stáb, a lányok és még Dávid is egy csodás emléket adtak nekem a műsorral. Forgatás alatt sokkal jobban megismertem magam és úgy remélem lesz még lehetőségem szerepelni" – tette hozzá.