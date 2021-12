A húsz évvel ezelőtt tragikus balesetben elhunyt magyar énekes, Zámbó Jimmy emlékét még ma is rengetegen őrzik. A relikviáit pedig nagy becsben tartják családtagjai, rajongói. Ezért is nagy dolog, hogy fia most édesapja egyik legértékesebb ereklyéjét, a Király mikrofonját bocsátja árverésre.

Zámbó Krisztián ezzel szeretne segíteni egy, gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedő kisfiún.

Ez a mikrofon az édesapámé volt, de én is ezt használom, amióta ő elment. Tőle maradt meg nekem, viszont van egy kisfiú, Arany Áronka, aki SMA-betegségben szenved, és nagyon szereti a focit. Neki gyűjtünk, a családjának, hogy egy autót tudjanak venni, amivel Szegedről Budapestre tud utazni – idézi a Blikk az énekes fiát.