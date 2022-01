A munka kötelezettség, nem szórakozás, de ettől még szerethetjük, ahogy a munkahelyünkön is érezhetjük jól magunkat. Nem kell hozzá más, csak támogató munkahelyi környezet. Hogy mitől lesz az? Például az alábbiaktól:

1. A munka, mint kihívásA jó munkahelyen a rád osztott feladatokra nem értelmetlen melóként tekintesz, a megoldásuk nem nyűg, amit robotként végzel el a főnök utasítására. A neked megfelelő helyen akkor vagy, ha a szervezet céljaival nagyjából egyetértesz, akár azonosulni is tudsz velük, így, ha a vezető kér valamit, az nem egy újabb gondot jelent, hanem igazi kihívást.

2. Ötleted van? Ki vele!Felmerül egy probléma, meg kellene oldani, lenne is egy ötleted, de senkit nem érdekel, hiszen ott van már a jól bevált módszer, dolgozz azzal. Kreatív környezetben ez nem fordulhat elő. A támogató munkahelyi légkör lényege, hogy bátran előállhatsz saját megoldásokkal, nem söpörnek le vele, hanem megvitatjátok, és ha tényleg működőképesnek tűnik, ki is próbálhatod. Ha pedig nem válik be, akkor sincs semmi gond.



3. Bizalom nélkül nem megyHiába vannak jó ötleteid, ha nem mersz előállni velük, mert vagy attól félsz, hogy a kollégáid kigúnyolhatnak, vagy attól, hogy ha mégsem válnak be, a főnököd lesz idegesebb a kelleténél. Egy jó munkahelyen minden új megoldásba belekalkulálják a tévedés lehetőségét is, így ha nem, vagy nem úgy válik be a javaslatod, ahogy azt eredetileg tervezted, akkor sem kell büntetéstől, érzelmi nyomástól tartanod, mert időnként mindenkinek ér hibázni.

4. Monotóniatűrés helyett dinamizmus„Terhelhető, monotóniatűrő" emberek helyett lendületes kollégák, akiknek még humora is van? Iroda, ahol beszélgetni is lehet? Csendes favágás helyett ingergazdag környezet? Létezik! Ha a személyiséged úgy kívánja, akkor olyan helyet keress, ahol merevség helyett könnyedséget találsz, s a monotóniatűrésed mellett a spontaneitásodnak is teret adnak: és nem utolsósorban a feszültség helyett nyugalom uralkodik a szobában, ahol a napi 8 órádat el kell töltened.



5. Vita, nem veszekedésA vita az egyik leghasznosabb dolog, ha az ember dűlőre akar jutni egy kérdésben. Az érdemi viták mindig előrevisznek, hiszen az egymásnak feszülő érvek, ellenérvek mentén jönnek létre a megoldások. Ám a vita nem veszekedés! Konfliktus minden emberi közösségben kialakulhat és ki is alakul, de amelyik szervezetben jó a vitakultúra, ott valóban csak az érvek feszülnek egymásnak, az emberek nem.

+1. Kockázatvállalás, mint lehetőségKockázat nélkül nincs győzelem. Az igazán jól működő, sikeres cégek nemcsak szervezeti szinten ragadják meg az új lehetőségeket, hanem a dolgozóikat is támogatják abban, hogy merjenek gyors, határozott döntéseket hozni, és nem utolsósorban cselekedni.