"Sokáig eszembe sem jutott közeledni Anita felé, kicsit ridegnek tűnt, távolságtartónak, miközben mindenkihez kedves volt. Az egyik nőnapi bulin, bevallom, mást akartam féltékennyé tenni. Az esélytelenek nyugalmával odasétáltam hozzá és beszélgetni kezdtünk" - kezdte a Hot! magazinnak Kinizsi Ottó.

Időközben egyszer szakítottak, megjárták a poklok poklát, de visszataláltak egymáshoz. Két év után végül összeházasodtak.

"Anita folyamatosan megújul. Öt évenként szinte új feleségem van. Új hivatást választ, új hobbija lesz. És két gyerek után is bomba nőm van az ágyban. Állandóan pörög, nem is tudom, hogy bírja" - részletezte boldogan a Dancing with the Stars második helyezettje.