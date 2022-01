Gyuricza Dóra gyönyörű kismama, csak úgy sugárzik a boldogságtól. Azonban neki is vannak nehezebb napjai, ahogy az Instagram-sztorijából is kiderül. A népszerű séf, Rácz Jenő felesége őszintén számolt be arról követőinek, hogy néha vannak fájdalmai és az is előfordul, hogy rátör a fáradtság.

Ma nagyon kemény napunk van. Savam az újra a torkomban, és olyan fáradtság van rajtam egész nap, mintha óriási buliban lettem volna egész éjjel. Tegnap valahogy úgy helyezkedett el a kishölgy, hogy azóta a jobb oldalamon gyakran szúró fájásokat okoz. Csak hogy picit belelássatok ebbe a részbe is...vannak szuper napjaim, de néha bizony a terhesség fáj"

- írta sztorijában, de másnap hozzátette, hogy szerencsére már sokkal jobban érzi magát.

Rácz Jenő és felesége Mexikóban töltötték az ünnepeket, hogy kipihenjék az egész éves fáradalmakat és minőségi időt töltsenek egymással. Dóri egy bikinis képet is megosztott követőivel, ahol már látszik az egyre inkább gömbölyödő pocakja.