Mi magyarok szeretjük a jó vicceket és a jó bort. És persze a pálinkát. Na meg a sört. Úgy összességében az alkoholt. De ez teljesen rendben van, a kultúránk része. Teljesen oké meginni esténként 1-2-3-4 sört, esetleg egy fél üveg- egy üveg bort.

Sajnos azonban ez, bármennyire is jól hangzik, a helyzet korántsem annyira rózsás. Egy néhány évvel ezelőtti kutatás során kiderült, hogy világviszonylatban Magyarország a világ 8. legtöbb alkoholt fogyasztó országa: nagyjából egymillió alkoholista él az országban.

Így, bár talán kényelmetlen a téma, mégis fontos foglalkozni az alkoholizmussal. Összegyűjtöttünk egy kis áttekintőt, ha esetleg úgy érzed, hogy akár téged, akár valamelyik szerettedet érintheti a probléma:

Mik az alkoholizmus jelei?

- Gyakori részegség, alkoholszag

- Kontrollvesztés alkoholfogyasztáskor

- Alkohol elrejtése furcsa helyekre, például a garázsban, az irodában, de akár bokrokban és az autóban is

- Alkoholfogyasztás munkaidőben vagy találkozások előtt; mindig csak annyi, hogy fennmaradjon az alkoholszint

- A napi kötelezettségek letudása utáni gyakori, mértéktelen alkoholfogyasztás

- Rendszeresen azzal igazolni az alkoholfogyasztást, hogy "nehéz időszak" vagy "rossz nap"

- Ingerlékenység, szorongás, ha nem jut alkoholhoz

- Minden alkalmat megragad - akár a reggelt is - hogy alkoholhoz jusson, az elvonási tünetek elkerülésének érdekében

- Kerüli az olyan társasági eseményeket, ahol nem lehet alkoholt fogyasztani

- Már otthon is problémát szül az alkohol, vagy azért, mert egyedül is iszik, vagy esetleg szó nélkül eltűnik órákra egy kocsmában

- Védekezővé vagy komolytalanná válik, ha szóba kerül az alkoholfogyasztásának mértéke

- Folyamatos kifogáskeresés, amivel megindokolja, hogy miért iszik

- Alkohol és gyógyszerek váltogatása annak érdekében, hogy működjenek

- Alkohol befolyása alatt mámorossá, spontánná vagy dühössé válik, esetleg a teljes személyisége megváltozik

- Alkoholmámoros éjszaka utáni emlékezetkiesés

- Felesleges kockázatvállalás, például ittas vezetés

Mit lehet tenni, ha úgy érzed, hogy ezek közül sok igaz rád?

Ha a lista több eleme is igaz rád, lehetséges, hogy alkoholproblémával küzdesz. Ezt egész könnyen el lehet dönteni akár már öndiagnosztizálással is, de fontos, hogy őszinték legyünk magunkkal szemben az alábbi kérdések megválaszolásakor:

Ha alkoholt fogyasztasz, képes vagy kontrollt tartani, és mértékkel inni?

Ha úgy döntesz, hogy csökkented az alkoholfogyasztást, képes vagy tartani magad az elhatározáshoz?

Természetesen, ha mindkét kérdésre nem a válasz, érdemes elgondolkozni. Szerencsére ma már számtalan lehetőségünk van arra, hogy segítséget kérjünk. Ha felismertük a problémát, egyáltalán nem szégyen szakemberhez fordulni.

Az is lehet, hogy egy szerettedet félted az alkoholizmustól

Ha úgy érzed, hogy egy szerettednek alkoholproblémái vannak, fontos, hogy támogasd őt abban, hogy eljusson odáig, hogy segítséget kérjen. A következők abban adhatnak tanácsot, hogy az érintett könnyebben elfogadja a segítséget még akkor is, ha korábban rögtön védekező állásba helyezkedett.

- Akkorra időzítsd a beszélgetést, amikor éppen nincs más programja, és nem túl ittas, hogy megértse, miről akarsz vele beszélni

- Jó ötlet lehet akkor beszélni vele, amikor éppen elszenvedi az alkoholmámor negatív hatásait, hiszen ilyenkor valószínűleg amúgy is bűntudatot érez

- Fontos, hogy megőrizd a nyugalmad, és ne kezdj el veszekedni, bárhogy is reagál a másik

- Legyél empatikus, támogató és türelmes

- Mondd el neki, hogy az ő ivása hogyan hat rád és a többi hozzá közel állóhoz. Mondj neki konkrét példákat arról, hogy az alkoholfogyasztása mikor és hogyan érintett téged és másokat, hogy mennyire aggódtál, hogy mi volt benned

- Adj neki reményt, mondd el, hogy az alkoholizmust lehet kezelni

Mondd el neki, hogy

- melyek a jelei és a tünetei az alkoholizmusnak

- az alkoholizmust orvosilag mind mentális, mind fizikai betegségként elismerik

- az embernek nem feltétlenül kell mindent elveszíteni ahhoz, hogy alkoholizmussal diagnosztizálják

- az alkoholizmusnak rengeteg negatív következménye van: barátok, munkahely elvesztése, büntetőeljárás, fizikai és szellemi leépülés

- nem kell szégyent érezniük azért, mert egy betegségben szenvednek

- az állapot, amiben szenvednek, valószínűleg sokkal gyakoribb, mint gondolnák, és vannak, akik ugyanúgy szenvednek, mint ő

- azok, akik alkoholproblémákkal küzdenek, ritkán tudnak egyedül megoldást találni

Ha a beszélgetés jól megy, és a személy beismeri, hogy problémája van, és segítségre van szüksége, fontos, hogy gyorsan és habozás nélkül cselekedjünk. Ezt hívják a "lehetőség ablakának" a függőségben, és csak ritka esetben tart sokáig, mielőtt a tagadás ismét beköszönt.