A TV2 táncos showműsora nem csak a benne szereplő ismert emberek, hanem profi partnereik életében is változást hozott. Sokan kerültek reflektorfénybe és sokan lettek kíváncsiak a magánéletükre.

Andrei Mangra lett az egyik felkapott sztárjai a hazai közösségi médiának. A lányok árgus szemmel figyelik, vajon mikor oszt meg magáról új fotót és mikor derül fény arra, kivel van együtt valójában. A sármos táncosról nemrég egy igen sejtelmes poszt került fel a közösségi médiába, ami egyből beindította a rajongók fantáziáját.

Itt valami készülőben van... Business meetinget tartottunk. Kíváncsiak vagytok?

– olvasható a Dancing with the Stars másik felfedezettjének, Stana Alexandra posztjában, aki Andrei-jel közös fotót osztott meg magáról. A rajongók pedig egyből elkezdtek reménykedni abban, hogy a közös üzleti terveken felül akár más is alakulhat a fiatalok között.

Alexandra ugyanis nemrég sokkolta a követőit, amikor kiderült róla, hogy külön utakon folytatják párjával, a szintén táncos Köcse Györggyel.