Kiderült, hogy a nemi erőszakkal vádolt Chris Noth eredetileg benne lett volna a Szex és New York új évadának fináléjában, az 'És egyszer csak...'-ban, de végül kivágták a jeleneteit. Innentől a sorozattal kapcsolatos spoilerek következnek, csak akkor olvass tovább, ha nem zavar, ha esetleg kiderül néhány részlet a sorozat cselekményéből!

Néhány héttel ezelőtt robbant a bomba, hogy két nő is szexuális zaklatással vádolja a Szex és New York sorozat ikonikus férfi szereplőjét, sokak álompasiját, Chris Noth-t. Azóta két újabb nő állt nyilvánosság elé azzal, hogy molesztálta és bántalmazta őket Mr. Big.

Ennek hatására felesége elhagyta, kírúgták friss sorozatából, a The Equalizerből, és úgy néz ki, hogy az És egyszer csak... évadzáró epizódjából is eltüntetik - írja a TV Line.

A Szex és New York folytatásában Noth is szerepelt, azonban az általa megformált Mr. Big rögtön az első epizódban is meg halt, ezután már csak visszaemlékezésekben láthattuk.

Ilyen formában a fináléban is megjelent volna, de a vádak miatt kivágták a jeleneteit - bár ezt a hírt még nem erősítette meg hivatalosan a HBO.