"Nekem már az is siker, hogy édesanyámat sírni láttam" – meséli a Young G-ként is ismert, népszerű rapper, Béci, aki a kivételes énekes-dalszerzővel, Berkes Olivérrel készül megdobogtatni az anyai szíveket. A rádióbarát, fülbemászó felvétel egy kifejező videóklippel együtt debütál.

Hazánk egyik legfelkapottabb tehetségéhez, Berkes Olivérhez olyan, mára már több mint 50 milliós YouTube össznézettséget generáló slágerek köthetők, mint az „Évszakok", a „Visszakér a múlt", vagy a „Jó vagy rossz" legyek. Legutóbb egy őszinte számban mesélt saját útkereséséről, az „Igazi életem" pedig rövid időn belül igazi közönségkedvenc lett.

Young G, azaz Béci számára pedig nem volt kétség, hogy legújabb, érzelmesebb szerzeményéhez a mélyebb dalairól elhíresült előadót kérje fel közreműködőnek.

Az „Édesanyámban" a '90-es évek RNB stílusjegyei dominálnak, kis nosztalgikus hangulatot csempészve a felvételbe, amelynek zenei alapjáért Tóth Ádám, a dalszövegéért pedig Burai Krisztián felelt.

"Nagyon megörültem, amikor Béci felhívott és elküldte az „Édesanyám" zenei alapját. Annak ellenére, hogy egy modern popszámról beszélünk, mégis tartalmazza gyerekkorom old school RNB hangzását, amit a mai napig rajongva szeretek. Élmény volt ezúttal nem magamnak és a saját zenei világomban mozogva írni egy új dallamot, mindamellett, hogy a téma is közel áll hozzám" - árulta el Olivér. „Édesanyámmal, akárcsak Béciék, én is nagyon jó és közeli kapcsolatot ápolok. Jóleső érzés egy olyan kommunikációs formában, mint a zene, megköszönni a szavakban nehezen kifejezhető hálát, amivel tartozunk nekik" - tette hozzá.

"A zenei alap refrénjéről az a mondat jutott eszembe: „Édesanyám, úgy sajnálom". Itt éreztük Ádámmal, hogy ez egy hatalmas zene lesz és régóta meg akartam fogalmazni anyunak a tőle kapott értékeket" – osztotta meg Béci a szám hátterét, aki azt is elárulta, hogy azonnal könnybe lábadt édesanyja szeme az elkészült dal hallatán.

Érzelmekben gazdag klippel érkezett az újdonság, amiben egy anya és fiú kapcsolatát láthatjuk, meglepetésként pedig a két előadó édesanyja is megjelenik a videóban.

"Egy olyan videóklipet álmodtunk meg, amiben látni súrlódásokat, melyeknek persze mindig összeölelkezés a vége. Azt is meg akartuk jeleníteni, milyen nehéz az egyedülálló anyukák élete, és mennyire kitartóan helytállnak" – mondta el Béci.