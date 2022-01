Nemrég vállalták fel a kapcsolatukat, máris egy sor közös élmény van a hátuk mögött. Közös karácsony és szilveszer, szülői találkozások és az első fotózások. Szabó Zsófiék azonban most olyat tettek, mint még sosem.

A fiatal szerelmesek most először mutatkoztak a nyilvánosság előtt egy párként. Eddig csak lesifotókon láthattuk őket kávézás vagy séta közben, egy tegnapi rendezvényen azonban sor került az első hivatalos, közös megjelenésre is. Szabó Zsófi és Shane Tusup is felvonult a vörös szőnyegen Az év sportolója díjátadón.

A ruhaválasztást egyikük sem bízta a véletlenre. Szabó Zsófi egy magyar divattervező fekete-kék estélyijében, Shane pedig egy kígyóbőr mintájú öltönyben vonult végig.

A közös fotókat Shane osztotta meg közösségi oldalán, a képekhez pedig odaillesztett egy emojit, ami egymásba kapcsolódó gémkapcsokat ábrázol. Ez azért különleges, mivel ilyesmit tetováltattak magukra nemrég mindketten, ezzel is kifejezve szerelmüket.