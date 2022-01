Egy boszorkány megpróbálta az égiek segítségét kérni, hogy megtudjuk, mi vár a hazai ismert emberekre ebben az évben. Iszet boszorkány főpapnő és mágus azonban nem sok jót jósol a celebeknek, akiknek bizony rengeteg nehézséggel, tragédiával kell majd szembenézniük.

A 2022-es a kettes éve, ami az istennő száma.

"A nők esetében sokkal pozitívabb lesz ez az év, mint az előző, de a lapokban ott van az is, hogy a nők csalfábbak lehetnek az újévben, nagyobb kísértésbe eshetnek. A lapok egyértelműen kimutatják, hogy gyermekáldás is várható, viszont lesz olyan ismert ember is, akinél elindul, ám idő előtt sajnos megszakad a várandósság" - mesélte a Metropolnak Iszet.

Szakítást is látok, olyan párok jelentik majd be, hogy külön utakon járnak, akikről a külső szemlélő nem is gondolta volna, hogy boldogtalanok. Sajnos halálesetre is kell majd számítani, és a lapokból az bizonyosan kiolvasható, hogy az egyik magyar sztár idő előtt fog távozni az élők sorából.

Iszet nem csak a sztárok magánéletére vonatkozó jóslatokat olvasott ki a kártyákból. A lapok elárulták neki, hogy a celebek szakmai pályáján milyen változások várhatóak. Sokan jutnak majd a csúcsra, ha időben észreveszik és kihasználják a kínálkozó lehetőségeket.