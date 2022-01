A nagyközönség csupán tavaly októberben értesülhetett Lengyel Tamás akkor már tizenegy hónapos kisfia létezéséről. A színész boldogsága szavakkal le nem írható, ugyanakkor a magánélete örömét hosszan őrizte. A friss hot!-ban most őszintén beszél a gyermekvállalásról a Kitolás – Apasági felkészítő című egyszemélyes vígjátékával az országot járó színész.

„Nem titkoltam. A közvetlen környezetem tudott róla; furcsa is lett volna, ha anyám feljön, és ott a gyerek. Bizonyos ismert emberekkel ellentétben mi nem akartunk pénzt csinálni a gyerek első fotójából, féltve őrizzük az intimitást a családban. Most azért beszélek róla, mert az új projekt, amibe belevágtam, az apává válást dolgozza fel" – szögezi le a hot! magazinban az édesapa, aki a lapban arról is mesél, hogyan teltek az első napok, mikor hazahozták a kisfiukat a kórházból.

