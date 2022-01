Singh Viki a napokban vallott Instagram-oldalán arról, hogy szereti magát, és bár tisztában van a hibáival, megtanulta elfogadni azt a testet, amiben él.

Régen gyűlöltem, de most már imádom hogy széles a csípőm, és igen, imádom a körte alakomat is! ❤️Ez probléma?! És nem viccelek, ezt teljesen komolyan kérdem... És nyilván most nem arról beszélek hogy elkényelmesedek és hagyom magam eltunyulni, hiszen ez a nagy "ön elfogadás" nem az önmagam elhagyásával jár! Egész egyszerűen arról szól ,hogy önmagam legjobb verziójára törekszem testileg és lelkileg egyaránt!! Most például karácsony alatt rám is jött egy pár kiló... De kit érdekel? Ez az időszak nem a diétáról szól... igazam van vagy igazam van?!?! Csajok! Ne hagyjuk magunkat! Ki találta ki azt hogy egy nő nem lehet úgy szép, ahogy van!? Kinek kell megfelelnünk? Hát nem saját magunknak?

-írta Viki közösségi oldalán, aki egy kommentelő kérdésére válaszolva elárulta, hogy bár három éve egy csomó plusz kilótól megszabadult, most sokkal jobban érzi magát a bőrében. A dögös énekesnő hétvégén rövidnadrágos pizsamában fotózkodott, és egy pillanatig nem takarta bájait. Követői nem győzték dicsérni az énekesnő formás idomait.