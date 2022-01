Ahogy arról mi is hírt adtunk, a gyönyörű Katalin hercegné a napokban ünnepelte a 40. születésnapját. Bár az még nem derült ki, hogy Kate mit kapott ajándékba a hercegtől, abban biztosak lehetünk, hogy nem aprózta el, hiszen a 40 igencsak kerek szám.

Vilmos régebben bevallotta, hogy egy rémesen unalmas ajándékkal lepte meg szerelmét, bár mentségére szóljon, hogy akkor még a kapcsolatuk elején jártak.

„Egyszer egy távcsővel leptem meg a feleségemet. Sosem fogja hagyni, hogy megfeledkezzek róla. Ez még akkoriban volt, amikor udvarolni kezdtem neki. Még be is csomagoltam. Próbáltam meggyőzni magam arról, hogy jól tettem, hogy egy távcsövet vettem neki. Mondtam is neki, hogy ez egy nagyszerű ajándék, és hogy legalább messze ellát vele. Nem értette, miért kapta. Nem sült el jól a dolog. Őszintén szólva, fogalmam sincs, miért vettem neki távcsövet, akkoriban jó választásnak tűnt"

-idézi a Velvet Vilmost, aki ezt korábban egy podcastműsorban mesélte el.