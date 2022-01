Szerotonin, dopamin, endorfin, oxitocin – ez a négyesfogat felel azért, hogy boldognak érezzük magunkat, vagyis ezek az örömhormonok. Ennek ellenére mindegyik egészen másképp segíti a boldogságérzetet.

Endorfin

Az endorfinról talán már mindenki hallott, klasszikus boldogsághormonként ismerjük, holott alapvetően az ősi időkben azért felelt, hogy az ember bizonyos helyzetekben (sérülés, veszély) ne érezze a fájdalmat, a félelmet és a fáradtságot. Ez ma sincs másképp, így ha fájdalom, veszélyérzet vagy akár stressz ér minket, akkor endorfint termel a szervezet, ennek következtében ma is képesek vagyunk túlélni a nehéz helyzeteket, sőt, akár euforikus állapotba is kerülhetünk az endorfinnak köszönhetően. Hatása akár tizenkét órán át is tarthat, mégis, a legtöbb embernek tartósan alacsony az endorfinszintje, ez pedig levertséghez, sőt depresszióhoz is vezethet.

Mivel ösztönözhetjük az endorfintermelést?

Magasabb endorfinszintet érhetünk el, ha sportolunk, minél többet napfürdőzünk, sokat nevetünk, de a csokoládé és a szex is segít.

Szerotonin

A szerotonin kevésbé ismert, pedig ez a konkrét boldogsághormon. Az ősi időkben azért felelt, hogy az ember falkába verődjön, azaz a közösségben jobban érezze magát, mint egyedül – ezzel pedig növelje a túlélési esélyeit. Szerotonin termelődik például, ha a számunkra fontos közösség elismer minket, ha jutalmat, kitüntetést kapunk, hiánya viszont szorongást és depressziót okozhat. Érdekessége még, hogy a nőknél a menstruációt megelőző időszakban is csökkenhet a szintje, ez pedig a nemi hormonokkal együtt PMS-hez vezethet.

Mivel ösztönözhetjük a szerotonintermelést?

Akárcsak az endorfinnál, itt is fontos lehet, hogy megfelelő mennyiségű napfény érje a szervezetet, illetve hogy rendszeresen mozogjunk. Ezek mellett azonban a szerotonin termelődését nagyban segítheti, ha B 5 - és B 6 -vitaminokban gazdag ételeket fogyasztunk és a rendszeres meditáció is hasznos lehet.

Dopamin

A dopamin az az anyag, amelynek nyomán izgalmat érzünk. Az ősi időkben, ha a vadászok megláttak egy elejtendő állatot és emiatt boldogságot éreztek, azt a dopaminnak köszönhették. Ugyanígy, ha sikerült levadászni a kiszemelt prédát a „jutalomérzést" is a dopamin javára írhatták – már ha tudtak volna róla. Manapság ugyanilyen örömteli izgatottságot érzünk, ha kitűzünk magunk elé egy célt, megtervezzük a hozzá vezető utat és el is érjük azt. A csökkent dopaminszint az előzőekhez hasonlóan levertséget és depressziót okozhat, ezek mellett azonban dühkitörésekben és erőszakos viselkedésben is megnyilvánulhat.

Mivel ösztönözhetjük a dopamintermelést?

A dopaminszintünket nagyban növelheti, ha elfogyasztunk egy adagot a kedvenc ételünkből, ha zenét hallgatunk, ha sok zöldséget és gyümölcsöt eszünk és ha szerelmesek leszünk.

Oxitocin

Az oxitocint minden várandós nő ismeri, ez az a hormon, amit szüléskor adnak a kismamáknak, nem véletlenül, hiszen az oxitocinnak fontos szerep jut a méhösszehúzódások terén, de fokozza a tejelválasztást, és elősegíti az anya-gyermek közötti kötődést is. Amellett azonban, hogy az oxitocin segít az anyai érzések kiváltásában, nem elhanyagolható a szerepe a társas kapcsolatok kialakulásában és a párválasztásban sem.

Mivel ösztönözhetjük a oxitocintermelést?

Jelentős mennyiségű oxitocin akkor termelődik, ha fizikai kontaktusba kerülünk másokkal, így nem meglepő, hogy például az érintés és az ölelés kifejezetten jó taktika az oxitocinszint növelésére, a szex és az orgazmus pedig kész oxitocinbomba. Ezek mellett azonban kedvezően befolyásolhatja az termelődését, ha megsimogatunk egy cicát, egy kutyát, karunkba veszünk egy kisbabát, vagy csak megdicsérünk másokat.