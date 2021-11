Bea 35 éves és a menstruációs időszak közeledtének már a gondolatától rosszul van. Napokkal előtte szól Péternek, hogy ne érje meglepetésként, ha megint átváltozik házisárkánnyá. Egy éve majdnem a kapcsolatuk is ráment erre a feszült időszakra és Bea nem szeretné újra elkövetni ezt a hibát.

„Egyszerűen nem tehetek róla. Ahogy közeledik a menstruációm, kezdem elveszíteni a kontrollt önmagam felett. Elkezd minden idegesíteni, az élő fába is bele tudnék kötni. A munkahelyemen még vissza tudom fogni magam, de otthon már nem megy és kitör belőlem a feszültség. Ilyenkor egyszerűen semmi sem jó: ha Péter kedves, az a baj, ha elkerül, rögtön meggyanúsítom, hogy már nem szeret. A legapróbb dolgokon el tudom sírni magam, múltkor azon borult ki a bili, hogy kiégett a villanyégő a fürdőszobában. Őszintén szólva saját magamat is nehéz ilyenkor elviselnem, nemhogy egy másik embert" - mesélte Bea, félve pillantva Péterre.

„Nem ezek a kedvenc napjaim, az biztos" – folytatta Péter. „Az a legnehezebb, hogy bármit is teszek, semmi sem jó. Többször leültünk, hogy megbeszéljük, hogyan kezeljem Beát ilyenkor, de amikor élesben megy a dolog, akkor bukik az elmélet. Sokszor igazságtalannak élem meg ezt a bánásmódot. Tudom, hogy ilyenkor a hormonok dolgoznak benne és alapjában véve nem tehet róla, mégis rosszul esik, hogy rajtam éli ki, amikor rossz napja van. Olyan is előfordult, hogy teljesen magába roskadt és két napig nem lehetett szólni hozzá. Nem kívánom senkinek."

Bea ugyanis sokszor nemcsak szimplán ideges, hanem a depresszió is rátör. Ilyenkor legszívesebben bevonulna egy sötét szobába és arra vágyik, bárcsak ne szólna hozzá senki. Olyankor úgy érzi, az egész élete egy katasztrófa, kilátástalan és üres. Hiába van ott vele Péter, ő mégis egyedül érzi magát a nagyvilágban és sokszor még élni sincs kedve. Aztán ahogy jött, úgy megy is ez a világvége-hangulat, de Pétert mindig megviseli, mert ilyenkor nagyon nehéz mit kezdeni Beával. Ráadásul ebben az időszakban falásrohamokkal is küzd, összeeszik mindent, amit a hűtőben talál, utána meg bűntudata van és emiatt csak még hisztisebb lesz. Olyan is előfordult, hogy Pétert hibáztatta azért, amiért nem dugta el a csokit előle, ez pedig már a férfinál is kiverte a biztosítékot.