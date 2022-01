A szívszorító levelet nemrég osztotta meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Az üzenetet a váci mentőápolók kapták, akik ma reggel megmentették egy nagymama életét. Ugyan az idős asszony állapota még nem tökéletes, de már sikerült stabilizálni. Az unoka a kedves sorokkal csak a háláját szerette volna kifejezni.

Soha nem volt még ilyen megnyugtató egy mentőautó villogó fénye a metsző hajnali hideg koromsötétjében....

"Tegnap hajnalban új értelmet nyert a kék fény, és a létezés maga is egészen új megvilágításba került.... 5:10 perckor érkezett mamához Gödre a váci mentőállomásról egy esetkocsi. Életet menteni. Nagy baj volt. Most is van még, de mama stabil, és talán még maradhat velünk egy ideig, köszönhetően annak a három csodálatos férfinak, akik megmentették az életét."

Soha nem láttam még ilyen szeretettel, türelemmel és lenyűgözően tűpontos precizitással és szaktudással működő embereket. Mint egy tökéletesen összehangolt, fegyelmezett zenekar... És mindezt olyan szeretettel, annyi kedvességgel tették, ahogyan egy apa fordul a beteg gyermek, az elesett idős ember felé.

"Azt hittem magamról, hogy erős vagyok. Vagy legalábbis tudok az lenni. Nem. Ti vagytok erősek! Én, mi, bárki csak attól tud erős lenni, hogy tudja, van, aki vigyáz ránk, van, aki őrködik az életünk felett. Ti vagytok azok, Bajtársak! Sosem fogom elfelejteni ezt a kedvességet, ezt a szeretetet, és a legnagyobb félelemben azt a nyugalmat, és biztonságérzetet, amit tegnap a váci mentőállomásról kiérkező esetkocsi bajtársaitól kaptunk. Köszönöm"

– zárta levelét a lány.