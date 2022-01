A 10 416 négyzetméteres kúria hat hálószobával, és ennél is több fürdőszobával rendelkezik. A közelmúltban felújított ingatlan mellett fedett kert, egy hatalmas tó és egy medence is várja az új tulajdonosát. A házhoz egy óriási konyha is tartozik, ami csúcsminőségű eszközökkel van ellátva.

A további szolgáltatások közé tartozik az edzőterem, egy borospince, valamint egy gyógyfürdő szaunával és gőzfürdővel. A hátsó kertben terasz található, ahonnan egyenes út vezet a vízparthoz. Az 1980-ban épült házat utoljára 2014-ben adták el 4,2 millió dollárért, jelenlegi ára 12 millió dollár.

