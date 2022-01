Kulcsár Edina és Szabó András Csuti pár napja jelentették be, hogy nem tudták megmenteni a házasságukat, bármennyire is szerették volna. Közleményük szerint továbbra is jóban vannak, nem haraggal válnak el, és gyermekeiket is közösen nevelik tovább. Aztán tegnap Edina bejelentette, hogy újra szerelmes, párja pedig nem más, mint a 24 éves rapper, G.w.M..

A bejelentés után Csuti úgy nyilatkozott, hogy rettenetősen csalódott, mert Edina nem volt vele mindig őszinte. A Blikk szúrta ki, hogy Edina és Csuti ezek után már az Instagramon sem követik egymást. Valószínűleg úgy döntöttek, jobb, ha nem látják, mit csinál a másik.