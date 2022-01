Kulcsár Edina tegnap jelentette be, hogy újra szerelmes , együtt van G.w.M-mel, a rapperrel. Hogy megismerték egymást, azt Csutinak, Edina férjének köszönhetik, ő mutatta be őket egynásnak .

Bombaként robbant a hír pár napja, hogy Kulcsár Edina, egykori szépségkirálynő és férje, Szabó András Csuti nem küzdenek tovább a hazásságukért. Tegnap pedig az is kiderült, hogy Kulcsár Edina újra szerelmes, összejött a nála hét évvel fiatalabb rapperrel, G.w.M-mel. Kulcsár Edina férje nagyon mérges és csalódott, hiszen nem is olyan rég ő mutatta be őket egymásnak. Egy augusztusi közös képük alatt pedig még üzent is nekik G.w.M, a komment most is olvasható Csuti oldalán: "De szeretlek titeket!" - szúrta ki az Origo.



