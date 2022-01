Kulcsár Edina mindenkit meglepve bejelentette, hogy új szerelme van, Varga Márk, vagyis G.w.M. Tette ezt nem sokkal azután, hogy Csuti és ők közölték a nyilvánossággal, hogy véget ért a házasságuk.

Varga Márk és Edina is leszögezték, nem rondítottak bele egymás házasságába - ugyanis G.w.M sem volt egyedülálló -, minden azután alakult ki köztük, hogy kapcsolataik zátnyora futottak. Csuti megdöbbent a történteken, elmondta, rettentően csalódott.

Most G.w.M elhagyott felesége is megszólalt, az Instagram-oldalán egy 24 órán át elérhető bejegyzésben, melyet a Blikk szúrt ki. Leírta, hogy karácsony előtt hagyta ott G.w.M a családját. A kialakult helyzetet lelketlen ízéstelenségnek titulálja, értetlenül áll az egész előtt, és azt is leszögezte, nem szeretett volna megszólalni, de reagálni fog, ám megvárja, hogy indulat nélkül tudja ezt megtenni. Hozzátette, számára a gyerekei jelentik az őszinte szeretetet, ami mindent visz.