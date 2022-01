G.w. M őszinte vallomást tett közzé Facebook-oldalán. Az ismert rapper nem köntörfalazott, beismerte, hogy egy hónapja már nem él együtt a családjával.

Sziasztok! Nagyon nehéz időszak van mögöttem! Úgy érzem, hogy őszintének kell lennem veletek és beszélnem kell a magánéletem változásairól. Ahogyan láthattátok, és sokan is írtatok ezzel kapcsolatban, 1 hónapja már nem élek együtt a családommal. Az a döntés született, hogy a párommal elválnak az útjaink. A gyerekeinket közösen neveljük, ez soha nem is volt kérdés köztünk. Számomra ők a legfontosabbak és bármikor tudok is velük találkozni. Mindenben maximálisan támogatom őket a továbbiakban is. A viszonyunk jó maradt, a két gyermekünk lelke a legfontosabb számunkra. Mást és többet nem szeretnék a szakításomról mondani! Kérlek, ezt tartsátok tiszteletben, és ne nehezítsétek ezt az amúgy sem könnyű helyzetet negatív vagy degradáló kommentekkel! Köszönöm!Áldás és békesség mindenkinek! Boldog új évet!"

Varga Márk még csak 25 éves, de már a magyar rapszakma élvonalában van, pedig pályafutása alig tíz évvel ezelőtt indult. Bár nem volt mindig fenékig tejföl az élete, és nem tagadja azt sem, hogy volt időszak, amikor éhezett: mostanra luxuskörülmények között él.