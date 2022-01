Rácz Géza meg van győződve arról, hogy már csak néhány hét választotta el a biztos haláltól, amikor másfél évvel ezelőtt segítséget kapott Schobert Norbitól.

Géza akkor 317 kilóval vágott bele a hosszú és nehéz folyamatba. Egészségi állapota már kritikus volt, vérnyomása folyamatosan az egekben szárnyalt, és másofokú szívelégtelenséget állapítottak meg nála.

„Ki merem jelenteni, hogy ha annak idején nem kapok segítséget Norbitól, akkor ma már nem beszélgetnénk. Szerintem csupán heteim voltak hátra, amikor 317 kilót mutatott alattam a mázsáló. Gyakorlatilag nyugalmi állapotban is 200 volt a vérnyomásom és szívelégtelenséggel küzdöttem. Nos, a legutolsó vizsgálgat szerint ez utóbbi teljesen megszűnt és a vérnyomásom is beállt 120-ra, ami maga a csoda!" - mesélte a Ripostnak Rácz Géza.

A tini a napokban ismét megmérte a súlyát, jelenleg 193 kiló, ami azt jelenti, hogy eddig 124 kilót adott le.

„Kitűztem magam elé egy célt, ami 85 és 75 kiló között van valahol. Ehhez persze négy komoly plasztikai beavatkozásra is szükségem lesz, hiszen már most lehet tudni, hogy nagyjából 60 kilónyi bőrt kell majd eltávolítani rólam a fogyókúra végén. Azt hiszem, én már életem végéig Norbi termékeket fogok enni és az a tervem, hogy kigyúrom magam, mert igazi példa akarok lenni az emberek számára" - folytatta Géza, aki természetesen nem felejtette el, hogy már most milyen sokat köszönhet Schobert Norbinak.