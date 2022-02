Részt vesz a férfi nemi szervek, valamint a másodlagos nemi jelleg kialakulásában (nőknél is), segíti az izomnövekedést, a csontok fejlődését és annak karbantartását is. Akkor vesszük észre, hogy a szervezetünk nem termel elég tesztoszteront, amikor már nem állít elő belőle elegendő mennyiséget.

De mégis honnan tudjuk, hogy mennyi a megfelelő mennyiség?

Az orvostudomány a tesztoszteronszintet nanomol/liter (nmol/l) értékkel méri, a férfiaknál a „normális" tartomány 9,2 és 31,8 nmol/l között van, a nőknél ezzel szemben körülbelül 0,3 és 2,4 nmol/l között mozog ez az érték. Ezekből a számokból jól kivehető, hogy a nők szervezetében kevesebb a tesztoszteron. Más a helyzet a vérben mért mennyiséggel, ahol magasabb koncentrációban van jelen.

Nem egyszerű megállapítani a tesztoszteron pontos szintjét, mert a különböző országok szakértői egymástól eltérő tartományokat tartanak a megfelelő szintnek. A férfiak alacsony tesztoszteronszintjének tünetei egyértelműbbek, ezek közül a legjellegzetesebbek: a fáradság, a levertség, a libidócsökkentés és a testsúlygyarapodás. Természetesen a felsoroltak nők esetében is megjelenhetnek. Egy kutatás szerint az alacsony tesztoszteronszint különböző betegségeknek is lehet az előjele, cukorbetegséghez, túlsúly kialakulásához is vezethet.

Hogyan változik a tesztoszteronszint az évek múlásával?

Nemcsak az évek múlásával változik, de a nap különböző szaszaiban sem azonos mértékben van jelen a szervezetben. A legmagasabb szint 4-8 óra között mérhető, és körülbelül 12 órát követően eléri a legalacsonyabb szintet. Ezek az intervallumok egyénenként 19 százalékkal térnek el.

A kor előrehaladtával a férfiak tesztoszteronszintje csökken. A nők szervezetében azonban stabilabban jelen vannak, de náluk is csökkenést figyelhetünk meg az életkor növekedésével, ami betegségekhez vezethet.

A tesztoszteron hormon úgy lép működésbe, hogy a sejtmagban csatlakozik egy receptorhoz. Az, hogy mennyire hatékony a fent említett szerepek betöltésében, az a genetikán is múlik. Ennek következtében vannak olyan férfiak, akiknek a szervezete akkor is megfelelően működik, ha alacsonyabb a tesztoszteronszintjük, amiből az is következik, hogy nem minden férfi esetében alakulnak ki azok a betegségek, amelyek az alacsony hormonszinthez köthetők.

Hogy milyen mennyiségben van jelen a szervezetünkben a tesztoszteron hormon, sok mindentől függ, így a genetikai tényezőktől, az életminőségünktől vagy a lakhelyünktől is.

