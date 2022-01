A játékosok megmutatták a faházat, ahol együtt alszanak lányok és fiúk, és semmi más nincs benne, mint a versenyzők ágyai. A fürdő is az épületen kívül található, egy fából készült bódéban van a zuhanyzó és a vécé is. A házhoz tartozik egy "terasz", ahol a játékosok pihennek, edzenek és gyakorolnak is. Ennek a berendezése is messze van a fényűzőtől, mindössze két fotel kapott itt helyet.