Az Amerikát is megjárt színésznő, Oroszlán Szonja nem először mutatja meg természetes szépségét a közösségi oldalán, noha az olyan szexi fotók posztolása sem áll távol tőle, mint amilyen ez is volt. Ezúttal azonban egy sokkal visszafogottabb oldalát láthattuk, ugyanis smink nélküli fotót posztolt Instagram-oldalára, ami nagyon is tetszik a követőinek.