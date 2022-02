Összegyűjtöttünk 5 sztárt, akik szépek, híresek és elismert színésznők, de a való életben nem biztos, hogy szívesen barátkoznánk velük.

Jennifer Lopez, aki nem áll szóba hétköznapi emberekkel

Jennifer Lopezt sokan istenítik, és ő maga is sokszor úgy viselkedik, mint egy igazi díva, aki elvárja a különleges bánásmódot. Ebbe beletartozik, hogy bárhova utazik, az öltöző csakis fehér lehet és kubai ételnek is kell lennie az asztalon. J.Lo híresen elutasító a rajongókkal szemben, hétköznapi emberekkel csak az asszisztensein keresztül hajlandó kommunikálni. Ráadásul nem éppen a jóindulatáról híres: előfordult már, hogy visszautasított egy interjút, mert kezdő volt a riporter, de arra is volt példa, hogy kirúgatott egy szobalányt, mert az autogramot mert kérni tőle.

Sandra Bullock, aki saját magát egy gonosz k*rvának titulálta

Sandra Bullock a 90-es években nagy karriert futott be, ami azóta is felfelé ível: a szimpatikus és bájos színésznő bármit el tudsz játszani, az emberek pedig imádják őt. A pletykák szerint azonban ő sem szent. Egyszer például kiabált egy tolószékes rajongóval, amikor az autogramot szeretett volna kérni tőle. Sandra Bullock egyszer a Starpulse-nak nyilatkozott valódi természetéről: Egy k*rva vagyok. Borzalmas, gonosz k*rva vagyok, de jó színésznő vagyok, és tudok úgy viselkedni, mint egy igazán kedves ember."

Katherine Heigl, akit szókimondó természete miatt utált meg Hollywood

Katherine Heiglt a filmipar egy teljesen elviselhetetlen dívának könyvelte el, aminek a legfőbb oka az volt, hogy kíméletlenül elmondta őszinte véleményét. Először azzal ásta el magát, amikor a Felkoppintva című filmről úgy nyilatkozott, hogy nehéz volt megszeretnie, mert szerinte szexista és negatív színben ábrázolja a nőket. A Grace klinika alkotóit sem kímélte, amikor 2008-ban visszalépett az Emmy-díj jelöléstől, mivel nem érezte úgy, hogy olyan forgatókönyvből dolgozott volna, mely igazolná a legjobb mellékszereplő jelölését. Emellett állítólag számtalan rossz szokása is van: például nehezen bújik elő a lakókocsijából, és állandóan megkérdőjelezi a forgatókönyvet. Hollywood mindenesetre parkolópályára állította egykori üdvöskéjét : már leginkább csak mellékszerepekben vagy sorozatokban láthatjuk.

Reese Witherspoon, aki egyáltalán nem olyan cuki, mint amilyennek látszik

Reese Witherspoon a legtöbb amerikai filmben egy cuki csajt látszik, a valóságban azonban inkább egy elszállt és kötözködő sztár. Az egyik történet szerint, amikor Reese-t és férjét megállították a rendőrök, és a rendőrtiszt odasétált az autóhoz, a színésznő kikelt magából: Tudja, hogy hívnak? Mindjárt megtudja, ki vagyok én!" Ez azonban nem jött be, mert nem sokkal később garázdaság miatt letartóztatták. A Star Magazine egyik forrása szerint a személyzet is retteg attól, hogy nem sikerül Reese kedvére tenni. A színésznő sokszor még a napszemüvegét sem hajlandó levenni, mert nem akar senkivel szemkontaktusba kerülni.

Julia Roberts, aki Steven Spielberg szerint egy érzelmi roncs

Julia Roberts mindenki szívébe belopta magát a Micsoda nő című filmmel, a kollégák szerint azonban a színésznő egyáltalán nem olyan kedves, mint amilyennek látszik. Steven Spielberg állítólag azt mondta, hogy nem dolgozna többet együtt Julia Robertsszel, mert érzelmi roncs volt a Hook című film forgatásán. Nick Nolte pedig arról panaszkodott, hogy A zűr bajjal jár című film jeleneteit külön kellett forgatniuk, mert annyira nem tudták elviselni egymást.