Az elmúlt héten felröppent a hír hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága zátonyra futott. Később megszólalt a sztárpár is, és elmondták, mi az igazság a pletykákkal kapcsolatban . Azóta Szabina a Palikék világa by Manna műsorban beszélt a kapcsolatukról.

"Tudatos volt, hogy kicsit visszavonultunk. Nem gondoljuk azt, hogy mindig és mindenkivel meg kell mindent osztani – mondta azzal kapcsolatban, miért húzódtak háttérbe az utóbbi időben. – A férjem abszolút nem is akar szerintem ebben részt venni. Én is úgy érzem, hogy megvan a kis otthonunk, szeretek otthon lenni a gyermekeimmel, meggondolom, hogy egyáltalán otthon hagyom-e a kisbabámat, vagy mást küldök a gyermekemért az óvodába, iskolába – az apján kívül, meg van egy kis segítségünk is családilag –, mert az idő valahogy átformálódott bennem, az együtt töltött idő felértékelődött (...) A mi házasságunk egy óriási hullámvasút" – nyilatkozta Palikék műsorában Tápai Szabina.

A pár különéléséről egyébként pár napja ismerőseik beszéltek a Blikknek.

"Tavaly nyáron jelentkeztek a problémák, dolgoztak rajta, de nem tudták megoldani. Gábor már korábban elköltözött a Veresegyházán található közös házból, bár van, hogy valamiért ott kell lennie. Noha nem egy harmadik fél miatt mentek szét, de nem kizárt, hogy valamelyikükre azóta már rátalált a szerelem is" - nyilatkozta egyikük.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor házasságáról azt azért lehet tudni, hogy korábban voltak problémáik. Amikor Szabina és Gábor fia egyéves volt, válni készültek, végül szerencsére sikerült megoldaniuk a problémáikat. Erről a nehéz érzelmi időszakról Kucsera korábban a LifeTV műsorában beszélt. Hozzátette, a nehézségek csak még közelebb vitték őket egymáshoz, a mélypont után fogant másodikgyerekük, Milla.