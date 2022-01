Puskás-Dallos Bogi is megméretteti magát idén a TV2 szuperprodukciójában , a Sztárban sztárban. A konkurens tévécsatorna egykori mentora interjút adott a Life.hu-nak, elmondta, miért vállalta a szereplést.

Orján Dóra: Milyen érzésekkel várod a műsort, és miért fogadtad el a felkérést?

Puskás-Dallos Bogi: Az első gondolatom az volt, amikor felhívtak ezzel a lehetőséggel, hogy ez nagy falat számomra. A műsor segít kilépni a komfortzónából és sokat tudok fejlődni. Végül igent mondtam a feladatra, mert ma Magyarországon kevés az olyan lehetőség, ahol énekesként részt lehet venni egy zenei műsorban. A Sztárban sztárt mindig is követtem, együtt néztük a családommal és mivel itthon az egyik legsikeresebb tévéműsor, ezért úgy döntöttem, hogy elvállalom.

O.D.: Korábban egy másik műsorban mentor voltál. Milyen érzés, hogy most a te tudásodról fognak véleményt formálni?

P-D. B.: Igaz, hogy mindössze 22 évesen mentor voltam egy másik tehetségkutató műsorban, de úgy gondolom, hogy ez inkább építően hat rám a felkészülésben, hiszen én is ültem már a másik oldalon. Igyekeztem mindig jó szándékkal véleményt alkotni, hogy a legjobban segítsem a versenyzőket. Amellett, hogy ebben a műsorban fontos a szakmaiság, saját magunkon tudni kell jót nevetni egy-egy komfortzónán kívüli karakter esetében is. Én egy maximalista nő vagyok, és igyekszem majd minden tanácsot beépíteni az újabb és újabb produkciókba.

O.D.: Nagy kihívás lesz, ha egy olyan karakter bőrébe kell bújnod, aki távol áll tőled?

P-D. B.: Régebben sokkal hiúbb voltam, és kislányként, ha be kellett öltözni, mindig csak annyit mondtam, hogy szép akarok lenni. De az elmúlt években elengedtem ezt a gondolkodásmódot. Amikor elvállaltam a műsort, akkor azt mondtam, hogy ezt csak úgy lehet, ha azt mondjuk: all in, és bármi jöhet. Itt nem lehet részt venni egy listával, hanem minden feladatot a legjobb tudásunk szerint teljesíteni kell.Szerintem nőként nehezebb férfi karaktert imitálni, hiszen ha egy férfi felvesz egy női ruhát magas sarkúval, az az emberekből önmagában kivált egy humorfaktort. Igyekszem úgy képezni a hangom, hogy adott esetben a lehető legférfiasabb legyen, de ennek azt gondolom, hogy megvannak a korlátai.

O.D.: Hogyan lehet fejben, mentálisan készülni a versenyre?

P-D. B.: Amellett, hogy sokat dolgozom a produkciókon, fontosnak tartom a szabadidőt. Tartani kell énidőt, ami kiszakít picit a hajtásból. Igyekszem a férjemmel kirándulni vagy minőségben otthon tölteni az időt, hogy szolgáljuk a lelki egészségünket.

O.D.: Ki az a karakter, akit szívesen megformálnál a színpadon?

P-D.B.: Nehéz kiemelni egy valakit, de a hazai viszonylatban Kovács Kati bőrébe szívesen bújnék. Ez egy olyan feladat lenne, amit szívesen csinálnék és megtisztelő is lenne.