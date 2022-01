Nem kíméli az élet Horváth Grétát, hiszen nemrég kiderült, hogy férje Meggyes Dávid elhagyta őt, ám ha mindez nem lett volna elég, még egy betegséggel is szembe kell néznie.

Gréta a Palikék Világa by Manna Igazság című műsorában őszintén vallott az érzéseiről, legfőképpen arról, hogyan vészelte át a nehéz időszakot. Ahogy arról már mi is beszámoltunk, időközben Gréta a válókeresetet is beadta.

Horváth Gréta korábban nem foglalkozott a negatív kommentekkel, de év végén azonban annyi támadást kapott, hogy ezt már nem tudta szó nélkül hagyni.

„Egyébként nem zavart soha, nem is olvastam kommenteket, de év végén rácsúsztam. Szétekéztek azzal, hogy hogy nézek ki, nagyon meghíztam, stb. Ők nem tudták, hogy lett egy cukorbetegségem, hogy amúgy ez három hónap alatt jött fel rám... Kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van: magas cukor, nagyon magas inzulinszint, és nyilván ez hozott egy csomó olyan tünetet, amivel nem tudtam együtt élni a hétköznapokban. Ekkor kerestem fel egy orvost. Vizesedés, hányinger, szédülés, szemrángás, gyorsan jön a súly, de nem megy le sehogy. Senki nem akar a saját teste rabja lenni" – vallotta be őszintén Gréta, aki a nehézségeit sem rejtette véka alá.

„El kell szenvedni, le kell menni az aljára, meg kell vizsgálni, ki kell belőle venni, ami téged tovább tud építeni, és menni kell előre! Vannak motivációim, van egy kisfiam, van egy szerető családom" – mondta az édesanya, aki hozzátette, hogy a kisfia segít neki a legnehezebb időszakokban is.