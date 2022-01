Kulcsár Edina, Csuti, G.w.M, Melanie szerelmi drámája hetek óta a figyelem középpontjában van. A történet minden érintettje többször is elmondta a saját álláspontját, Kulcsár Edina pedig most is leszögezte, hogy senkinek sem akart ártani.

"A hallgatás nem egyenlő a hazugsággal. Aki hamarabb, többet és hangosabban beszél, aki a másikról bármit mond, amin csámcsogni lehet, azokra mindig sokkal többen odafigyelnek, de ez sem egyenlő azzal, hogy az igazságot kapjuk! Eddig mindig mindenről azonnal véleményt formáltam, most egy picit csak csendben figyeltem... Nyilván tudom, hogy nem a legszerencsésebben jött ki a bejelentésem, de aki ismer, az úgyis tudja, hogy csak úgy magamtól ilyet nem tennék. Szándékosan nem akarok rosszat soha senkinek, főleg nem a gyerekeim apjának és nyilván magamnak sem. Ennek a miértjét is el fogom mesélni, de addig is, itt vagyunk mi!

Mi! Egy hihetetlenül friss kapcsolatban. Rengeteg találgatást hallottunk és olvastunk is, amit nyilván sokan mások is, de az igazság továbbra sem az, amit először látunk, vagy hallunk!" - írta az Instagramon Edina, aki új párjával a Story magazinnak adott interjút.

A történtekkel kapcsolatban Csuti a Fókusznak nyilatkozott. "Abszolút intelligens, felnőtt ember módjára hívott, elmondta, hogy mit és miért kell kiírnia (...) Nekem a szövegkörnyezet, de nem csak nekem, hanem hét és félmillió embernek volt az, amire nem is tudom, milyen szavakat használjak. Elképesztő mód hiányzott belőle az empátia. Elképesztő mód hiányzott belőle a tisztelet. És elképesztően hiányzott belőle valami, amiből az ember azt gondolná, hogy Edina emlékszik, hogy mi történt a poszt megírása előtti hat évben" - fejtette ki.