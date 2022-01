Mielőtt Kulcsár Edina és Csuti ledobták volna az idei év eddig leghangosabb bulvárbombáját, Horváth Gréta és Meggyes Dávid szakítása borzolta a pletykára éhes emberek idegeit. A pár tagjai között elszabadultak az indulatok, aztán az is kiderült, hogy Dávid, a Dancing with the Stars táncosával, Stana Alexandrával jött össze. Nem maradt titokban az sem, hogy amíg Meggyes otthon a boldog, szerelmes férfit alakította, több nővel is kikezdett.