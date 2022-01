Az újév első napjaiban sokkolta követőit a TV2 sztárja, amikor közösségi oldalán megosztotta a hírt, hogy két év után szakítanak férjével. Horváth Gréta és Meggyes Dávid az Ázsia Expresszben tűntek fel, és megnyerték az utazós kalandreality második évadát. Sőt, a pár a műsor fináléjában mondta ki a boldogító igent. Az idilli kapcsolat azonban nem tartott sokáig.

Gréta posztja után hamar kiderült, hogy a pár házassága egy harmadik fél miatt tört derékba. Dávid ugyanis a Dancing with the Stars sikeres táncosnője, Stana Alexandra oldalán találta meg a boldogságot. A férfiről ráadásul idő közben kiderült, hogy több nőnek is udvarolt, miközben úgymond boldog házasságban élt feleségével, Grétával.

Gréta a Mokka stábjának mesélt arról, hogy érzi magát a szakítás után.

"Szerintem két út van, az egyik az, hogy az ember tényleg otthon sír és pityereg, hozzáteszem, ez nekem is megvolt, lementem az aljára, viszont az egyetlen és járható út szerintem, hogyha az embernek vannak céljai, márpedig nekem vannak" - magyarázta az édesanya, aki pozitívan tekint a jövőbe és a hatalmas csalódás ellenére bízik abban, hogy egyszer újra rátalál a szerelem.