Kembe Sorel és volt párja, Kondákor Zsófia között nem volt zökkenőmetes a viszony, de végül a kislányuk miatt sikerült egy harmonikus és nyitott kapcsolatot kialakítani.

"Jó pap is holtig tanul, főleg, ha a lánya tanítja meg a legtöbb dologra. Normalizálódott a kapcsolatunk Zsófival is, már megvan az a nyitottság, ami korábban nem volt. Azért volt bennem akkora feszültség, mert féltem, hogy nem tudok majd olyan mértékben részt venni a lányom életében, ahogyan szeretnék. Aztán megindult köztünk a kommunikáció, ami az elején nem volt, és normális mederbe terelte a dolgokat" - mondta Kembe Sorel a Story Magazinnak, aki habár kissé eltűnt a nyilvánosság elől, a színészettel sem szakított, ráadásul egy rádióműsort is vezet.