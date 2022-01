Az Oroszlánokat felemelő kilátásokkal, meglepő lehetőségekkel kecsegtetik a csillagok február első hetében, épp ezért bátran vágjanak bele a dolgok közepébe! A Mérlegek életében kiemelten jelentős időszak lesz ez a hét, ugyanis egy igen komoly folyamat indul most el, épp ezért - ha van rá módjuk -, a következő hetekben és hónapokban is szánjanak energiát, időt a tanulásra. A Skorpiókat az aktuális heti konstellációk jelentősen hozzásegítik ahhoz, hogy mindenféle akadályt a megszokottnál is könnyebben átugorjanak.

Az összes jegy részletes heti horoszkópjáért kattints ide!