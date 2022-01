Már több hete, hogy Kulcsár Edina és Csuti bejelentették, hogy nem tudták megmenteni a házasságukat, de az egykori pár még mindig a bulvárérdeklődés középpontjában van. Ez annak is köszönhető, hogy az egykori szépségkirálynő bevallotta, új párra talált, később pedig Edina G.w.M-mel közösen készített dala borzolta a kedélyeket. A történtek hatására most sokan Csuti mellé álltak, a csalódott férfi pedig nem tett lakatot a szájára, elmondta, mit gondol a feleségéről. Most Edina tett közzé egy újabb posztot.