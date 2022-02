Azt eddig is tudtuk, hogy nem mindegy, melyik évben, melyik hónapban és napon születtünk, de akár hiszed, akár nem, az sem mindegy, hogy a születésed a hét melyik napjára esett. Kedden születtél? Akkor figyelj, most megtudod, mi jellemző a hét második napján született emberekre.

A keddet a Mars uralja, így a nap gyermekeinek személyiségét és energiáit a vörös bolygó befolyásolja. A hét második napjának szülöttei elszántak, kitartóak és győzni akarnak, minden áron. Tüzes természetűek, hajlamosak a lelkesedésre, amibe belevetik magukat, azt nagy lendülettel és szenvedéllyel végzik. Azonban a hatalmas bátorság mellé türelmetlenség is társul, emiatt sikerorientáltságuk gyakran válik a környezetükre nézve pusztítóvá. Szerencseszámuk a 9.

A keddi emberek személyisége

A marsi hatás érvényesül a tulajdonságaikban is: aki kedden született, tele van energiával és keresi a kihívásokat, nemcsak a munkájában, de az életében is. A keddi ember nagy dolgokra hivatott, nem fél az ismeretlentől, imád új területeket felfedezni. A hét más napjain született embereknél sokkal kalandvágyóbb: ha ismeretlen terepre téved, nem ijed meg, sőt, ilyenkor van igazán elemében.

A keddi emberek és a karrier

Mondjuk ki: aki kedden született, imádja a pénzt, és meg is tesz érte mindent. Mindent, de nem bármit. Szívesen dolgozik pénzügyi területen, különösen, ha munkája során kockázatot is vállalhat, és bebizonyíthatja, hogy igenis érdemes megbízni benne. Munkatársaira, beosztottjaira is nagy hatással van, rendkívül motiváló tud lenni, de hajlamos előbb beszélni, és utána gondolkodni. Emiatt nem mindig kedvelik. Ha megtanulja, hogy gondolkodjon, mielőtt megszólal, nagy hatással lehet az emberekre.A kritikát hiperérzékenysége miatt nehezen viseli, de ha ennek a kezelésében is fejlődik, hatalmas karriert futhat be.

Ilyenek a szerelmes keddiek

Kissé aggodalmaskodó, s hajlamos mélyenszántó gondolataival magába fordulni. Emiatt nehezen teremt romantikus kapcsolatot. Ha meg akarja találni a szerelmet, és hosszú távú kapcsolatot akar kialakítani, sokkal nyitottabbnak, megértőbbnek kell lennie, és figyelembe kell vennie partnere érzelmi szükségleteit is. A szerelem terén is jellemző, hogy előbb beszél, utána gondolkodik, és amennyire nehezen viseli a kritikát, olyan szívesen mond véleményt a párjáról, nem mindig megfelelő stílusban. Tehát a feladat adott: számoljon el háromig, mielőtt megszólal, sőt, jobb lenne, ha még azelőtt megvizsgálna egy-egy kérdést más szemszög(ek)ből is, mielőtt véleményt mond.

A kedd szülötte és a házasság

Indulatossága, türelmetlensége a házasságára is rányomhatja bélyegét. Noha kifelé mindig védelmező, ha a szerelméről van szó, ezért párjának semmitől nem kell félnie; ám mindig robbanásra kész természete rombolóan hathat a kapcsolatra. Szavaival könnyen okozhat olyan lelki sebeket, melyeket az idő sem képes begyógyítani. Ezért, ha meg akarja őrizni a békét és a házasságát, higgadtabbnak kell lennie, ellenkező esetben könnyen magára maradhat. Bár hajlamos az uralkodásra, szereti a hatalmat, otthon ezt el kell engednie, és egyenrangúként kezelni a párját.